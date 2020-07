Amper beweging op Damrak

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is gisteren een fractie lager de handel uit gegaan. Ook elders in Europa kwamen de belangrijkste graadmeters niet ver van hun plek. Met het uitblijven van grote ontwikkelingen bij de onderhandelingen over een Europees herstelfonds in Brussel hielden beleggers zich in. De AEX eindigde de handelssessie nagenoeg vlak op 573,80 punten. De MidKap gaf 0,3 procent prijs tot 767,92 punten. Frankfurt en Londen wonnen tot 0,6 procent, terwijl de beurs in Parijs 0,3 procent verloor.