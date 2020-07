'Ik weet niet of de vakantie in Frankrijk leuk wordt'

Voor veel Nederlanders ziet de zomervakantie er dit jaar anders uit. Verre reizen naar tropische bestemmingen zitten er niet in. Zelfs een vakantie in een van onze buurlanden is voor sommigen – gezien de omstandigheden – een brug te ver, anderen durven de gok te wagen. De vakantie van Yke Witteveen (43) hoeft er niet zo anders uit te zien dan voorgaande jaren. Hij trekt de natuur in en gaat met zijn vrouw en twee kinderen kamperen in Normandië. 'We houden niet van drukte.'



Karen Zilver 18 juli 2020







