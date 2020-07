Conclusies over discriminatie door fiscus schokken Kamer

Den Haag

Pieter Omtzigt (CDA) vindt dat maatregelen moeten worden getroffen tegen de hoge ambtenaren van de Belastingdienst die volgens hem stelselmatig hebben gelogen. Renske Leijten (SP) wil snel een debat over de uitkomst. Omtzigt en Leijten zijn al jaren bezig de kwestie te ontrafelen.

Omtzigt wijst op een brief uit 2017 van de Belastingdienst aan de AP waarin staat dat de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst niet de afkomst vastlegt én dat de nationaliteit niet als selectiemiddel wordt gebruikt voor extra controles. ''Hier werd glashard tegen de AP gelogen. Daarom werd het onderzoek gesloten. Ik verwacht openlijke excuses voor deze brief en dit zeer ernstige gedrag", twittert de CDA'er. Later is het onderzoek..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .