GGZ Delfland discrimineert vrouw met lager loon

Dat is de uitspraak van het College van de Rechten van de Mens, nadat een vrouwelijke werknemer een klacht indiende tegen de zorgorganisatie. Hoewel de vrouw exact dezelfde functie had als haar mannelijke collega, kreeg zij minder salaris. Volgens GGZ Delfland was bij de indiensttreding van de man sprake van arbeidskrapte, waardoor de man een toeslag ontving, maar volgens het College voor de Rechten van de mens gaat het om een vaste toeslag. ‘Daarvoor gebruiken wij de manmaatmethode’, legt Nacha Rakraki, woordvoerder van het college, uit. ‘Deze methode wordt gebruikt bij de beoordeling of een vrouw een lagere beloning ontvangt dan een mannelijke collega, of de werkzaamheden van de vrouw en de mannelijke collega vergelijkbaar zijn en of het beloningsverschil te rechtvaardigen is.’