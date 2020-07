SCP ziet sfeer van vertrouwen straks ook zo weer wegebben

Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Verwachte gevolgen van corona voor de opvattingen en houdingen van Nederlanders. Vooral het vertrouwen in de regering is sterk gestegen, schrijft het SCP, mogelijk door het gevoel dat de overheid daadkrachtig optreedt tegen een externe dreiging. Toch denkt het SCP dat vertrouwen niet blijft; uit onderzoek naar andere crises, zoals aanslagen, blijkt dat zo’n ‘vertrouwensbonus’ maar tijdelijk is. En: ‘Op de langere termijn zal een economische crisis een negatieve weerslag hebben op het vertrouwen.’

Amsterdam

Door de coronacrisis is het vertrouwen van Nederlanders in de politiek en instituten flink gestegen, maar deze waardering is waarschijnlijk van tijdelijke aard.

Het SCP verwacht dat de coronacrisis ook op het gebied van ‘beleidsvoorkeuren’ en wat betreft ‘solidariteitsgevoelens’ mogelijk tijdelijk een verandering zal veroorzaken. ‘Over het algemeen zijn deze voorkeuren stabiel door de tijd heen: er is in Nederland nog altijd een brede steun voor herverdelende sociale zekerheid en ook de betrokkenheid met andere groepen blijft over het algemeen stabiel.’ Datzelfde geldt voor het ‘algemeen sociaal vertrouwen’, al liggen ‘sociale uitsluiting en discriminatie’ op de loer, ze..

