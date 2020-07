Gemeenten zijn al druk in de weer met Zwarte Piet

In Amersfoort wil de gemeenteraad een punt zetten achter de al jaren slepende discussie. Blijft piet zwart, dan krijgt het organiserende comité voortaan geen subsidie meer, vindt een meerderheid.

Amersfoort

De gemeenteraad in Amersfoort is klaar met de Zwarte Piet-discussie. Om racisme geen voedingsbodem te bieden, moet piet definitief van kleur veranderen, vinden ze in de Keistad. De discussie over racisme laaide onlangs op door de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Om daadwerkelijk stappen te zetten in het pietendebat stemde een meerderheid recent in met een motie om de drie intocht organiserende comités elk hun subsidie te kunnen ontnemen als piet in hun intochten zwart gekleurd blijft. Die bedragen variëren v..

