‘Praten over eenzaamheid lucht erg op’

'Wij willen de kinderen laten weten dat zij niet de enigen zijn met gevoelens van eenzaamheid.'

Utrecht

De coronacrisis zorgde ervoor dat kinderen van de ene op de andere dag thuis kwamen te zitten. Vanaf half maart volgden ze lessen via internet, meestal vanuit de eigen kamer. Omdat ook de sportclubs op slot gingen, schrompelde het sociale leven van jongeren in elkaar. Deze bizarre episode in het schoolleven leidde tot een toename van eenzaamheid onder kinderen, stelt De Kindertelefoon vast in een donderdag naar buiten gebracht onderzoek.

Kinderen mogen - anoniem - met welk probleem dan ook bellen naar de organisatie, waar in totaal zevenhonderd vrijwilligers actief zijn, vertelt directeur Roline de Wilde. ‘Maar ze kunnen ook..

