Dilemma museum na restauratie schilderij

Het Amsterdam Museum zit in een dilemma na de afgeronde restauratie van een schilderij van Bartholomeus van der Helst. Op het schilderij 'Overlieden van de Handboogdoelen' uit 1653 werd een deel van een jongetje teruggevonden, dat eerder niet meer zichtbaar was. Restauratoren, conservatoren en experts vragen de museumbezoekers nu om hulp of ze het schilderij zo moeten laten, of het jongetje compleet moeten reconstrueren. Het werk van Van der Helst wordt vrijdag toegevoegd aan de permanente tentoonstelling van het Amsterdam Museum 'Groepsportretten van de 17e eeuw' in de Hermitage. <