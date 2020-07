Leenstelsel: meer economen, minder onderwijzers

Door het leenstelsel kiezen scholieren vaker voor opleidingen waarmee ze in de toekomst meer kunnen verdienen. Dat kan de (verwachte) personeelstekorten in het onderwijs en de zorg vergroten.

Door het leenstelsel kiezen jongeren liever niet voor zorg of onderwijs, die niet zo goed betalen. (beeld anp / Nils van Houts)

Rotterdam

In de Tweede Kamer is een grote meerderheid voor het afschaffen van het leenstelsel. Studenten moeten gewoon weer een studiebeurs krijgen zonder dat ze blijven zitten met een hoge studieschuld.

Maar het leenstelsel heeft ook gevolgen voor de opleidingen die scholieren kiezen. Bas Karreman van de Erasmus Universiteit heeft dat samen met zijn collega’s onderzocht en constateert dat havoscholieren sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 vaker kiezen voor een opleiding die hun een beter betaalde baan oplevert.

‘Zij kiezen meer voor economische of bedrijfskundige opleidingen en minder voor de zorg of het onderwijs’, zegt Karreman. ‘Want ze beseffen dat ze hun studieschuld later weer moeten aflossen.’

