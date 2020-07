Rusthoven: De barst door Hermans Bavincks graf in Vlaardingen

Begraafplaatsen in Nederland hebben hun eigen sfeer. In deze zomerserie bezoeken redacteuren kerkhoven en stadsbegraafplaatsen, noodvoorzieningen en natuurbegraafplaatsen. Vandaag: Emaus in Vlaardingen.

En 'in gedachten'-pose op het graf van een vrouw. (beeld nd)

Het slechte nieuws is: het vervallen graf van de grote gereformeerde theoloog Herman Bavinck ligt er nog net zo bij als een jaar geleden. Toen schreef kerkhistoricus George Harinck een liefdevolle column over Bavincks internationaal rijzende ster, eindigend met de vraag: ‘Zouden de hem erende buitenlanders zijn graf opknappen, of doen we het zelf?’

Het goede nieuws is: er is nog een jaar om orde op zaken te stellen, 29 juli 2021 is het zijn honderdste sterfdag. Aan de Historische Vereniging Vlaardingen zal het niet liggen, die heeft Emaus met z’n vele historische grafmonumenten goed in beeld. Er verscheen begin dit jaar een boekje over. En op de website voert de veren..



Het familiegraf waarin ook Herman Bavinck is begraven. - beeld

Waarom ..

