Juristen: neem VN- aanbeveling racisme over

Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) roept de overheid op de aanbevelingen over racisme en discriminatie uit een VN-rapport over te nemen.

Leiden

In het rapport van mensenrechtenrapporteur Tendayi Achiume staat dat Nederland voor daadwerkelijke gelijkheid moet zorgen en niet alleen juridische gelijkheid. Achiume bezocht Nederland in oktober 2019. Volgens haar moet de sociaal-economische achterstand van etnische minderheden verdwijnen en in het onderwijs meer aandacht komen voor kolonialisme en slavernij. Ook dient Nederland te zorgen voor effectieve bescherming van demonstranten in antiracismeprotesten.

Het NJCM steunt de aanbevelingen uit het rapport dat woensdag werd behandeld in de Mensenrechtenraad in Genève. In een verklaring zegt het de zorgen van Achiume te delen dat bijvoorbeeld de belangrijkste politieke functies 'niet de raciale, etnische en culturele diversiteit van de samenleving weerspiegelen'. Het NJCM noemt die ondervertegenwoordiging zorgwekkend. Ook benadrukt de mensenrechtenorganisatie net als Achiume het belang van onderwijs. 'De raciale verhoudingen in Nederland kunnen niet worden begrepen in een context zonder een eerlijke en accurate geschiedschrijving.'

Zwarte Piet komt ook terug in het VN-verslag. Achiume is positief over het besluit om Sinterklaas tijdens de landelijke intocht alleen nog te omringen met roetveegpieten. 'Het lijdt geen twijfel dat de figuur Zwarte Piet denigrerende en onmenselijke raciale stereotypes over zwarte mensen belichaamt', vindt ze.

Een VN-comité dat optreedt tegen rassendiscriminatie was in 2015 al kritisch over Zwarte Piet.