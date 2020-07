Aantal donoren met antistoffen corona daalt

Het aantal donoren dat antistoffen tegen het coronavirus in zijn bloed heeft daalt. Uit een meting over de afgelopen weken blijkt volgens bloedbank Sanquin dat landelijk gezien 4,1 procent van de donoren antistoffen heeft tegen 5,4 procent in mei. Sanquin-onderzoeker Hans Zaaijer benadrukt dat de gedaalde antistoffenniveaus niet hoeven te betekenen dat mensen ook weer vatbaar zijn voor het virus. <

beeld anp

267 schademeldingen na aardbeving van dinsdag

Sinds de aardbeving van dinsdagmiddag bij het Groningse Loppersum zijn er 267 schademeldingen gedaan. Bij acht meldingen ging het om 'een mogelijk acuut gevaarlijke situatie'. Dat meldt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), dat to..

