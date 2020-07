De ophef over het verplichte eiwitdieet voor koeien is illustratief voor het zwalkende stikstofbeleid van dit kabinet. (...) De regeling is ingewikkeld, moeilijk handhaafbaar en bedreigt de diergezondheid, luidt de kritiek. Die kritiek moet het kabinet zich aantrekken. De voermaatregel is een lapmiddel, dat moet verhullen dat deze coalitie geen oplossing durft te kiezen om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur beter te beschermen, omdat het altijd iemand pijn doet. (...) Zo houden boeren en politici elkaar gevangen in een patstelling. (...) Stroperige besluitvorming en halfzachte oplossingen zijn het gevolg. Het is een illusie te denken dat dit kabinet driekwart jaar voor de verkiezingen de bakens nog durft te verzetten. Daarvo..

