'Het weer valt tegen hier, maar de camping voelt veilig'

Op christelijk vakantiepark De Kleine Belties in Hardenberg stromen de gasten al toe, inclusief mensen die eigenlijk een uitje naar het buitenland hadden gepland.

Hardenberg

‘Drie, twee, één …’, telt een groepje kinderen hardop af als iemand de lucht in mag springen op het enorme springkussen bij de ingang van het christelijk vakantiepark De Kleine Belties in het Overijsselse Hardenberg. Ze vermaken zich opperbest. Hun stemmen geven extra vrolijke kleur aan de groene omgeving waarin het park ligt. Zij hebben al vakantie, maar vanaf eind deze week geldt dat voor alle kinderen in Nederland.

Er zijn nog enkele plekken vrij, maar vanaf eind volgende week is het park voor twee weken volgeboekt, meldt mede-eigenaa..

