Verdrietige of galmende klepel

Omdat hun schoolreisjes waren afgezegd, hadden Eamon (12) en Laykin (10) wel een leuk uitje verdiend. Het moest natuurlijk wel leerzaam zijn; voor een museumbezoek mochten ze een snipperdag opnemen van school. Deze editie reizen we af naar Asten, naar museum Klok en Peel.

Tijdens de rit van anderhalf uur bespreken we wat we kunnen verwachten in het museum. Bij ‘klok’ hebben de kids wel wat ideeën. ‘Over klokken waar je de tijd op kunt zien of muziek mee kunt maken’, denkt Eamon. Maar wat ze zich bij ‘Peel’ moeten voorstellen, weten ze niet. 'Ik zag wel iets met een mammoet op internet’, bedenkt Laykin zich.

Eenmaal aangekomen in Asten is het klokkengedeelte van buitenaf duidelijk zichtbaar..

