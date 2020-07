Efteling-componist wint zaak over hogere vergoedingen

Amsterdam

Het gerechtshof in Amsterdam heeft hem gedeeltelijk gelijk gegeven in het geschil dat hij had met auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra. Volgens het hof had Buma/Stemra Hartveldt niet moeten vergoeden volgens een verdeelsleutel die voor muziekgebruik op radio en tv geldt, maar op basis van het 'daadwerkelijk muziekgebruik in de parken'. De componist moet daarom aanvullende vergoedingen krijgen voor het gebruik van zijn muziek in de Efteling vanaf 2011 en in Toverland in Sevenum (Limburg) vanaf 2013.

Buma/Stemra zegt verheugd te zijn dat het hof begrijpt dat de organisatie 'in het maatschappelijk belang en het belang van onze leden en rechthebbenden handelt'. 'Buma/Stemra heeft een jaarlijkse omzet van ongeveer 200 miljoen euro. Het gaat om honderdduizenden betalingen over het gebruik van miljoenen liedjes die miljarden keren gestreamd, gespeeld, gedownload en opgevoerd worden', zo benadrukt de organisatie de complexiteit.

Een woordvoerder zegt niets te mogen zeggen over het bedrag dat Hartveldt nog moet krijgen, omdat het om iemands inkomen gaat. 'En het moet nog berekend worden.'

Het hof verwierp net als de rechtbank eerder het standpunt van de componist dat hij 'andere, hogere, tarieven in rekening moet brengen, die meer recht doen aan het bijzonder belang van de muziek in deze parken'. Volgens het hof kan Hartveldt de hoogte van de tarieven niet eenzijdig bepalen, omdat Buma/Stemra wettelijk verplicht is te onderhandelen met de muziekgebruikers.

Hartveldt componeerde naar eigen zeggen in totaal elf nummers voor de Efteling. '40 procent van de muziek in de Efteling is mijn muziek', zei hij eerder. Hij kreeg via Buma/Stemra alleen een jaarlijkse vergoeding van 198 euro voor de muziek die klonk op het looppad van het parkeerterrein naar de ingang van het park. <