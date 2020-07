Verzekeraars op winst in rode AEX

De AEX-index in Amsterdam is met verlies de handel uit gegaan. Ook elders in Europa was de stemming negatief. Zorgen over de gevolgen van het coronavirus op het herstel van economieën drukten het sentiment. In de hoofdindex op Beursplein 5 vielen de winsten van verzekeraars op.

Amsterdam

De AEX-index sloot de sessie 1,1 procent in het rood op 572,51 punten. De MidKap verloor 0,6 procent tot 767,90 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs raakten tot 1 procent kwijt. De hoofdindex in Londen eindigde met een plusje van 0,1 procent. De Britse economie krabbelde in mei voorzichtig op na de krimp van ruim 20 procent in april door de coronacrisis.

De AEX-index werd aangevoerd door verzekeraars NN Group en ASR die tot 3 procent wonnen. Ook Aegon (plus 1,5 procent) behoorde tot de sterkste stijgers. Ook andere financiële fondsen als ABN Amro en ING stonden bij de winnaars. Dat gold ook Albert Heijn-moeder Ahold Delhaize (plus 1,3 procent).

Bedrijven in de chipsector stonden onder druk. ASMI en ASML verloren tot 2,9 procent. In de MidKap stond BE Semiconductor bij de verliezers (-4,2 procent).