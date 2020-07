Vijf weken herrie en vertraging

Amsterdam

Het was vroeger een reden om op vakantie naar het buitenland te gaan: de zomerse werkzaamheden aan de weg en het spoor, die altijd leiden tot vertragingen en omleidingen in Nederland. Hoewel vrijwel zeker meer Nederlanders dit jaar de zomervakantie in eigen land doorbrengen vanwege de corona-uitbraak, voeren de beheerders van auto- en spoorwegen ook de komende weken enkele grote klussen uit.

Vooral de reizigers in en rond Amsterdam ondervinden hinder van werkzaamheden. Zo valt sinds maandag rond station Amsterdam Amstel een deel van de treinen en metro’s uit, en pendelen er bussen. De overlast duurt tot eind deze maand.

Tegelijkertijd is afgelopen zondagochtend de A8 afgesloten. De verkeersader tussen het noordwesten van de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .