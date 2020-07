Vakbonden KLM eisen gesprek met Hoekstra

Amsterdam

Vakbonden FNV, CNV en VNC willen dat minister Wopke Hoekstra van Financiën opheldering geeft over zijn voorwaarden voor de miljardensteun aan KLM.

De bonden ageren al langer tegen de eisen die de regering stelde. Ze zijn boos dat van werknemers een tot in details uitgewerkt loonoffer wordt gevraagd, terwijl dit normaal gesproken een zaak is die de werkgever met het personeel aan de cao-tafel moet kortsluiten.

Volgens de bonden is het op dit moment onduidelijk of KLM of het ministerie van Financiën het initiatief nam om de loonoffers op te nemen in het reddingspakket van Den Haag. De luchtvaartmaatschappij en de regering zouden daarbij elkaar aanwijzen als verantwoordelijke. De bonden willen van Hoekstra ook verdere details over het overleg met KLM over de noodleningen, zo schrijven ze hem in een brief.

Vakbonden bij KLM maakten eerder via Brussel al bezwaar tegen het pakket eisen dat Den Haag in ruil voor 3,4 miljard euro steun bij de vliegmaatschappij neerlegde. De Europese Commissie keurde de steun, in de vorm van directe leningen en kredietgaranties, maandag toch goed.