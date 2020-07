Aardbeving bij Loppersum

Zijldijk

In de provincie Groningen is dinsdagmiddag een aardbeving geweest. Volgens het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) had de beving een kracht van 2,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij Loppersum. Volgens RTV Noord is het de zwaarste beving van dit jaar. Begin mei was bij Zijldijk een beving van 2,5 op de schaal van Richter. De gemeente Loppersum roept inwoners op eventuele schade te melden bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. De bevingen worden veroorzaakt doordat uit de grond in Groningen gas is gepompt. In het gaswinningsgebied deden zich vorig jaar in totaal 87 aardbevingen voor. Het beëindigen van de gaswinning staat gepland voor medio 2022. <