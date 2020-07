Kortjes Nederland (9)

Rutte en Santokhi overleggen over relatie

Premier Mark Rutte en de nieuwe Surinaamse president Chan Santokhi hebben dinsdag telefonisch overlegd over het aanhalen van de banden tussen beide landen. Volgens Rutte was het een 'hartelijk gesprek'. 'We spraken onder meer over het aanhalen van de band tussen onze landen en over de impact van COVID-19. Ik wens hem veel succes en kijk uit naar een goede samenwerking', twitterde de premier. <

Vervuilende binnenvaart op de Waal aangepakt

Nijmegen gaat net als Rotterdam de toegang tot havens beperken voor schepen die te veel vervuiling veroorzaken. Schone schepen krijgen in Nijmegen 15 procent korting op haven- en overslaggelden. Daarnaast blijft de Gelderse stad actief ijveren voo..

