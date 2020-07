Barcelona De voorzitter van het Catalaanse parlement Roger Torrent is in 2019 het doelwit geweest van spionage via zijn mobiele telefoon. Dat blijkt uit een onderzoek van het Britse dagblad The Guardian en de Spaanse krant El País.

Barcelona

Ten minste twee andere leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging zijn ook via hun telefoon bespied. Daarvoor is de spyware Pegasus gebruikt, ontwikkeld door het Israëlische bedrijf NSO Group. Via een zwakke plek in WhatsApp verschaft Pegasus toegang tot alle bestanden en berichten in de telefoon. Het programma biedt ook de mogelijkheid de microfoon en camera van de gehackte telefoon onmerkbaar op afstand in te schakelen. De spion kan zo gesprekken in de buurt van de telefoon afluisteren en intussen meegluren door het sleutelgat van de telefooncamera's. NSO Group prijst Pegasus aan als een hulpmiddel in de strijd tegen misdaad en terrorisme. Naar eigen zeggen verkoopt de Israëlische f..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .