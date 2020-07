Hulp aan pleegouders blijft steken

Utrecht

Dat signaleert Pleegzorg Nederland in een trendrapportage die dinsdag is gepubliceerd. De problematiek van pleegkinderen wordt gemiddeld genomen zwaarder. Dit komt onder meer doordat kinderen minder snel uit huis worden geplaatst. Ze krijgen zolang mogelijk hulp in hun thuissituatie. Als die hulp uiteindelijk niet toereikend is en ze toch naar een pleeggezin moeten, is er veelal sprake van forse gedrags- en hechtingsproblemen, meldt de koepelorganisatie voor pleegzorg.

De complexiteit van de problemen vraagt veel van pleegouders, zegt Janette Reukers van Pleegzorg Nederland. ‘Soms hebben ze daarom iets extra’s nodig. Denk aan ondersteuning bij het opbouwen van een goede band. Er zijn verschillende modellen om te werken ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .