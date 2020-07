Meer militairen naar Litouwen

Den Haag

De soldaten zijn afkomstig van 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte. De infanteristen opereren met CV90’s. Dit gevechtsvoertuig beschikt over een 35 mm-snelvuurkanon en zware bepantsering. Het kan zeven volledig bepakte infanteristen meenemen.

De militairen zaten de afgelopen twee weken in quarantaine op een kazerne in Oirschot. In verband met corona waren er minder voorbereidende oefeningen. In maart raakten een aantal Nederlandse militairen in Litouwen besmet met corona.

Volgens defensiewoordvoerder luitenant-kolonel Sjaak van Elten zijn meer militairen nodig vanwege de inzet van een pantserinfanteriecompagnie. Ook wordt de genie uitgebreid. Dit alles in het kader van de enhanced Forward Presence (eFP..

