Ultimatum verlopen: weer boerenprotest

'We zullen Nederland helpen om stikstof te besparen', zei hij nadat landbouwminister Carola Schouten maandag een ultimatum van de boerenactiegroep naast zich neer had gelegd. De boeren wilden dat zij uiterlijk op 21 juli haar omstreden veevoermaatregel zou intrekken. Dat Schouten daar niet op ingaat, was voor FDF geen verrassing.

Volgens Van den Oever zullen de boerenprotesten vanaf 21 juli uiteenlopen van wegblokkades en barricades tot aan wilde acties, die overal in het land zomaar kunnen opduiken. 'We overleggen deze week wat we waar en wanneer precies gaan doen', kondigde hij aan. 'De acties zullen vooral plaatsen met veel stikstofuitstoot treffen, want de minister wil voor 1 september 0,4 kiloton stikstof besparen. Daar zullen we dan voor zorgen.'

Deze week verwacht Van den Oever geen boerenprotesten. 'We moeten met dit mooie weer het gras inkuilen, zodat het vee in het najaar voldoende eiwitrijk voer te eten heeft. Minder eiwit in het voer, zoals de minister wil, is heel ongezond voor de dieren.'

publieksvriendelijker

De transportbranche roept de boeren op hun protesten in het vervolg 'publieksvriendelijker' te laten plaatsvinden. Door de recente blokkades van wegen en distributiecentra stonden vrachtwagens stil en daardoor moesten bedrijven extra kosten maken. 'Wij willen gewoon ons werk kunnen doen', benadrukt Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Een zegsman stelt dat transporteurs al veel last hebben van de coronacrisis en de stikstofproblematiek. Ook zijn de planningen en marges heel krap. Dan kunnen acties bij distributiecentra voor veel hinder zorgen. <