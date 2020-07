Zelfs zweefvliegen kent gevaren

In de Nederlandse zweefvliegwereld heerst verslagenheid. Alle slachtoffers waren zeer ervaren piloten. Hoe is zoiets mogelijk?

Delft

Zweefvliegen geldt als een veilige sport. In de tamelijk overzichtelijke zweefvliegwereld, waar velen elkaar kennen, is dit een bekende uitdrukking: ‘Het gevaarlijkste van zweefvliegen is de reis naar het vliegveld.’

Maar Bert Otten – hij vliegt al meer dan twintig jaar, is instructeur, verbonden aan de Delftsche Studenten Aeroclub – geeft bij het aanhalen van die gevleugelde woorden onmiddellijk toe dat risico niet zo maar weg te poetsen is. Want: ‘Niets is zonder risico. Deze sport ook niet.’ Dat bleek afgelopen weekeinde weer eens. Zweefvliegen is officieel een sport (voo..

