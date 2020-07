De liefde, die sterker is

Begraafplaatsen in Nederland hebben hun eigen sfeer. In deze zomerserie bezoeken redacteuren kerkhoven en stadsbegraafplaatsen, noodvoorzieningen, urnenmonumenten en natuurbegraafplaatsen. Vandaag: Westerveld in Driehuis.

‘De zon straalde in en uit haar ziel’ staat op de grafsteen van Aleida Blok-Schut (1910-1967). Mooi én raadselachtig, want hoe zie je dat? Toch ga je van uren dwalen op begraafplaats Westerveld niet al te diepzinnig mijmeren. Het is er veel te aangenaam (het terrein maakt deel uit van een wandelroute). De doden liggen er min of meer gezellig met elkaar in een van de heuvels, aan de voet of hogerop, onder de bomen, soms omgeven door eenjarige zomerbloemen.

Ach, laten we er niet omheen draaien: op Westerveld (geopend in 1890 ‘voor alle gezindten’) loop je nieuwsgierig rond, want er liggen hier nogal wat bekende Nederlanders. Een van hen, de vermoorde politicus Pim Fortuyn, rustte er maar kort, voordat hij werd..

