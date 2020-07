Racismedebat trekt 651.000 kijkers

Hilversum

Deelnemers discussieerden onder leiding van Jort Kelder over de stelling 'Het huidige racismedebat drijft Nederland uit elkaar'. De NPO stond al de hele dag in het teken van racisme. Op televisie, radio en online werd in diverse programma’s aandacht aan het onderwerp besteed. De aflevering van Andere Tijden Sport over gekleurde voetballers trok na De Stelling van Nederland de meeste kijkers: 432.000. <