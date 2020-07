Wie dit weekend een blik omhoog heeft geworpen op de nachtelijke hemel, heeft hem waarschijnlijk gezien: de komeet Neowise. Neowise is de helderste komeet sinds een kwarteeuw, en dit weekend was hij dicht bij de zon, en daardoor met het blote oog waar te nemen, ook dankzij het heldere weer. Vanaf nu wordt Neowise steeds minder goed zichtbaar, maar met een verrekijker – én helder weer – is hij tot half augustus te spotten. <

