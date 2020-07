Fraude in het streekvervoer

Wie gaat de dienstregeling nu overnemen?

Deventer

De kurk gaat van de fles, vorig jaar september, op het hoofdkantoor van vervoersbedrijf Keolis in Deventer; het bedrijf dat beter bekend is onder de oude merknaam Syntus die nog steeds op bussen en treinen prijkt. Een van de grootste openbaarvervoerconcessies in het oosten van het land is door dit Franse bedrijf binnengesleept.

Tien jaar recht op het busvervoer in het concessiegebied IJssel-Vecht – Midden-Overijssel, de Veluwe, Lelystad en IJsselmond (rondom Kampen) – vertegenwoordigt een waarde van pakweg 900 miljoen euro. Meer dan een kwart van de omzet van het vervoersbedrijf dat ook elders in Nederland actief is.

Met een nieuwe, geheel geëlektrificeerde, busvloot denkt Ke..

