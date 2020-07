Zo'n rijdende dozenflat steekt nog niet zo heel gek af bij de gebouwen op de achtergrond hier in Gaza. Maar toch. ‘Hoe dan?’, is de gedachte die je bekruipt bij het zien van deze naar schatting zeker drie meter hoge toren. Die dozen zullen hopelijk echt leeg zijn, zoals de donkere gaten van de dozen met banaan-embleem doen vermoeden. Anders heeft zo'n ezel heel wat paardenkrachten nodig. Voorlopig oogt het dier monter. Verlangend kijken naar het lege karretje rechts van hem is er niet bij. Hij heeft oogkleppen op. Zijn oren staan als antennes waakzaam rechtop. De man op de bok heeft het vervoer deels extra efficiënt aangepakt door een stapel dozen achter zich plat te vouwen. Zou hij nu genoeg verdienen aan die ha..

