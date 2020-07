'Themapark Tom Poes en heer Bommel'

In Groenlo komt een themapark rond de wereld van Tom Poes en heer Bommel. De familie en uitgever van de legendarische strip heeft hierover een akkoord gesloten met vakantiepark Marveld in Groenlo. Een eerdere poging Bommel in de Efteling onder te brengen, mislukte.

Groenlo

Het pretpark Bommelwereld verrijst in een hal van 10.000 vierkante meter ten noorden van het park. 'We hopen binnen afzienbare tijd te kunnen starten met de bouw, maar we kunnen helaas nog niet te ver vooruitkijken', vertelt Edwin Bomers, CEO van vakantiepark Marveld in De Telegraaf.