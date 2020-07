Twee Nederlandse mannen zijn zaterdag om het leven gekomen nadat hun zweefvliegtuigjes in de lucht op elkaar waren gebotst en neer waren gestort in de buurt van het Duitse Dülmen, enkele tientallen kilometers van de Nederlandse grens. Een van de slachtoffers, een 29-jarige man die lid is van de Aero Club Salland, was in de ochtend vanaf hun vliegveld vlak bij Lemelerveld vertrokken voor een langeafstandsvlucht. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. <

