‘Ik mis liefde en acceptatie in de samenleving’

Met de inrichting van een tuin kun je een statement maken. Het Nederlands Dagblad belt aan om het verhaal erachter te horen. Vandaag: psycho-sociaal begeleider Yvonne Savenije (52) uit Oost-, West- en Middelbeers. Ze vertelt over een hart van grind.

De omschrijving ‘bungalowpark’ schiet hopeloos tekort voor de hoge begroeiing en bosschages op het park, waarin de Finse, houten woning van Yvonne Savenije uit het Brabantse Oost-, West- en Middelbeers zich bevindt. Het is veel meer een groen paradijs, waar de kriskras opgetrokken recreatiewoningen verdekt staan opgesteld. Het was een gok die Savenije nam om voor deze stek haar woning te verkopen en voorgoed op deze zevenhonderd vierkante meter grond neer te strijken, vertelt ze bij mijn aankomst. ‘Destijds liep er nog een rechtszaak om permanente bewoning op dit park te legaliseren. Het werd namelijk al jaren gedoogd door de gemeente. Maar die zaak is uiteindelijk gewonnen.’

zoektocht

Dat ze hier belandde was voor ..

