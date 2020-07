Op zoek naar 'snuvers' op Goeree

Speed is een sluipmoordenaar. 'Het sloopt je lijf.' Op Goeree-Overflakkee gaat een veldwerker met jonge drugsgebruikers in gesprek.

Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee wordt verhoudingsgewijs meer amfetamine (speed) gebruikt dan in steden als Amsterdam, Barcelona, Parijs en Milaan, blijkt uit onderzoek van het rioolwater. Er werd op het voormalige Zuid-Hollandse eiland een gemiddelde van 583 milligram drugsresten per dag per 1000 inwoners gemeten. Dat is bijna vier keer zoveel als in Amsterdam dagelijks per 1000 inwoners wordt gebruikt.

'Die vergelijkingen zeggen me niet zoveel', reageert Gerwin Rikkers van stichting Ontmoeting. 'Misschien gebruiken Amsterdammers wel andere drugssoorten dan speed.' Goeree-Overflakkee staat wel bekend om de drugsverslaving onder jongeren. 'Maar in de Drechtstreek, waar ik woon, zou ik ook een voltijdsbaan als ve..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .