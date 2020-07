Vijf zondagse pandemiegedachten

Vijf persoonlijke gedachten, passend bij het zomerreces.

* In zekere zin heeft de coronacrisis ons als gezin, met niemand werkzaam in het ziekenhuis of de verpleging, een weldadige rust gebracht. Ja, ook op de zondagmorgen. Verzuchtingen waarom we delen van het jaar zo knetterdruk zijn, maakten plaats voor een verbaasde blik: wat overkomt ons nu? Het was een verademing die ook in de buurt merkbaar was; het was alsof de kwetterende vogels het overnamen. Proefde ik hier iets van een sabbats- of jubeljaar?

* Met de onlinediensten valt te leven, maar niet als het de enige geestelijke voeding zou zijn. Maar dat gold ook al voor de fysieke kerkdiensten.

* ‘Onze quarantaine zou (...) een tijd kunnen zijn om onze afgoden aan de kant te zetten..

