Het einde van de verraders

D-day en daarna is een wekelijkse serie over het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Vandaag aflevering 59: verraders en oorlogsmisdadigers na de oorlog.

Op 7 mei 1945 om zeven uur ’s avonds was Anton Mussert, de leider van de NSB, in hechtenis genomen in het huis waar hij de bevrijding had afgewacht, het vroegere woonhuis van Groen van Prinsterer aan de Korte Vijverberg 3 in Den Haag. Uitgejoeld door een boze menigte was hij naar het Huis van Bewaring in de Casuariestraat gebracht. Daar had hij zich onder protest – ‘Ik ben geen gewone gevangene’, riep hij keer op keer – moeten uitkleden, zodat hij niets meer bij zich droeg waarmee hij zich het leven benemen kon. Weer aangekleed, maar zonder br..

