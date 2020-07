Herwaardering van de natuur

Veel meer mensen dan normaal gingen in de coronacrisis naarnatuurgebieden.

Waarschijnlijk blijft dat nog wel even zo.

Amersfoort

‘Een danseres is bezig met een voorstelling om de vrijheid te verbeelden die ze in de natuur heeft ervaren, omdat ze tijdens de coronacrisis wel steeds buiten kon zijn’, vertelt Edmond Staal van het Limburgs Landschap. ‘Een andere kunstenares gaat haar objecten op een van onze terreinen buiten exposeren.’ Staal is aangenaam verrast door de grotere belangstelling voor de natuur die voortvloeit uit de coronacrisis. ‘Mensen zijn zich meer bewust geworden van de natuur.'

Aanvankelijk trokken mensen naar de bossen en de heide, door het mooie weer raakten strandjes en plassen later meer in trek. ‘Mensen zien het belang van de natuur weer. Die heeft ze ti..

