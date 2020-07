Herdenking 25 jaar Srebrenica: ‘Genocide begon met woorden’

In onder meer Bosnië, Nederland en Duitsland is zaterdag uitgebreid stilgestaan bij het bloedbad na de val van Srebrenica in Bosnië en Herzegovina, nu precies 25 jaar geleden. In het Europees Parlement gaan stemmen op om het ontkennen van de genocide op duizenden moslims strafbaar te stellen.

Amersfoort

Misschien wel de meest indrukwekkende herdenking vond zaterdag plaats in Potocari, een dorp net buiten Srebrenica. In de loop van de ochtend verzamelden zich daar veel rouwenden, vaak familie van vermoorde Bosnische moslims.

In juli 1995 liepen, midden in de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië, Bosnisch-Servische troepen de enclave onder de voet. Vervolgens vermoordden ze naar schatting achtduizend moslimmannen en -jongens. Veel lichamen verdwenen in massagraven en werden soms pas veel later teruggevonden. Nederlandse VN-blauwhelmen grepen niet in.

De soms emotionele herdenking in Potocari, waar soldaten van Dutchbat in de jaren negentig hun basis hadden, werd uiteindelijk door relatief weinig mensen b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .