'Oorzaak Stint-ongeluk blijft onduidelijk'

Het Openbaar Ministerie zal niemand vervolgen in verband met het dramatische ongeluk met de Stint in Oss. De conclusie van het afgeronde strafrechtelijk onderzoek is dat er geen definitieve oorzaak voor het ongeval is vast te stellen. Het OM noemt deze uitkomst 'heel teleurstellend', omdat belangrijke vragen bij directbetrokkenen onbeantwoord blijven. Bij het ongeluk op 20 september 2018 kwamen vier kinderen om het leven, een vijfde kind en een begeleidster raakten zwaargewond. <

beeld anp

Geen hoge premies meer voor ex-kankerpatiënt

Mensen die al lange tijd genezen zijn van kanker hoeven vanaf volgend jaar geen extra hoge premies meer te betalen voor een overlijdensrisico- o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .