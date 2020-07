Nederland daagt Rusland voor Hof vanwege MH17

Den Haag

Dat heeft het kabinet vrijdag besloten, in navolging van nabestaanden die eerder al bij het EHRM een klacht indienden tegen Rusland wegens betrokkenheid bij de MH17-ramp. Daarbij kreeg de Nederlandse staat het recht te interveniëren - om zijn zienswijze te geven of informatie te delen. ‘De zaak is zo complex en er is zo veel informatie, dat Nederland heeft besloten zelfstandig een EHRM-zaak aan te spannen’, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Daarmee wordt de staat een volwaardige procespartij, want interveniëren is slechts een zeer beperkte rol.’

Het doel van een zelfstandige klacht blijft volgens minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken het zo veel als mogelijk ond..

