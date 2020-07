Ontslagen bij Ziggo Dome en AFAS Live

Amsterdam

De Amsterdamse concertzalen Ziggo Dome en AFAS Live moeten een derde van hun personeel ontslaan. Directeur Danny Damman heeft vrijdag een bericht daarover van Het Parool bevestigd. De reorganisatie is een direct gevolg van de coronamaatregelen. In de Ziggo Dome staan per 1 oktober 14 van de 34 personeelsleden op straat. In de AFAS Live worden 10 van de 25 werknemers ontslagen. De personeelsleden die het betreft, zijn inmiddels ingelicht. Beide zalen zijn sinds half maart gesloten. De Ziggo Dome heeft een capaciteit van 17.000 mensen, AFAS Live telt 5500 plaatsen. <