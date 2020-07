Struinen door het Binnenveld

Wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos ter grootte van een krant, dichtte J.C. Bloem. Dat valt reuze mee, er komt geregeld nieuwe natuur bij. En soms zijn dat enorm grote gebieden. Maar niet zonder slag of stoot. Vandaag: de Binnenveldse Hooilanden.

Met de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug in de nabije omgeving, zullen weinig wandel- en fietsliefhebbers het Binnenveld intrekken, een groot open gebied tussen Ede, Wageningen, Rhenen en Veenendaal. Toch loont het om dat wel een keer te doen. Met twee bekende natuurparken in deze regio vergeet je weleens verder te kijken. Even geen bomen, heidevelden of stuifzanden, maar weidse vergezichten met vogels en andersoortige planten. Ook boeren zijn volop actief in dit gebied. Fraai is het Valleikanaal, ook wel de Grift genoemd, die dwars door dit gebied voert (het loopt van de Nederrijn bij Rhenen naar de Eem in Amersfoort). Grappig detail: het kanaal in het gebied van de Binnenveldse Hooilanden is precies de grens tussen de provinci..

