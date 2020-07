Nazivlag op een poppenkast: zo geraffineerd was de indoctrinatie door het nationaal-socialisme

Wie vijf was toen Hitler aan de macht kwam, is zijn volledige jeugd geïndoctrineerd door het nationaal-socialisme. In het Nationaal Onderwijsmuseum is te zien hoe geraffineerd en doordacht dat gebeurde.

Een schoolplaat van de toespraak van propagandaminister Joseph Goebbels in het kolossale Sportpalast in Berlijn op 30 januari 1943. (beeld Universität Würzburg)

Dordrecht

Een kleine jongen met een vlag over zijn schouder brengt de Hitlergroet. ‘En dit is geen propagandafoto, maar een foto uit privébezit’, benadrukken woordvoerder Linda Terpstra en historicus Jacques Dane van het Nationaal Onderwijsmuseum. In het museum in Dordrecht ging vrijdag de tentoonstelling ‘Nazipropaganda voor de jeugd 1933-1945’ open.

gruzelementen

De tentoonstellingsruimte is verdeeld in vier zones. Drie ervan laten het alledaagse leven zien: thuis, op straat en op school. De vierde zone is voor de gevolgen van de oorlogsjaren op de jeugd. Het wereldbeeld waarmee de Duitse jongens en meisjes waren opgegroeid, viel in een keer aan gruzelementen...



Een jongetje brengt de Hitlergroet. - Gerard Groeneveld

Adolf Hitler ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .