Coronapatiënten raken meest thuis besmet

In de horeca, trein, kerk of op de sportclub corona oplopen? Ondanks de versoepelingen van de maatregelen van de afgelopen weken, komt dat in ons land nu nauwelijks voor. Haast alle ruim vijfduizend coronabesmettingen sinds begin mei waarvan de GGD’s de bron konden vaststellen, vonden plaats op plekken waar men nauw contact heeft met elkaar, zoals thuis, op het werk of in het verpleeghuis.