Amsterdam

Voor het eerst bestaat de top van het Nederlandse bedrijfsleven voor meer dan een kwart uit vrouwen.

Bij de 275 bedrijven die zijn aangesloten bij de Commissie Monitoring Talent naar de Top, is 26,7 procent van de bestuurders nu vrouw. Vorig jaar was dat 24,6 procent.

In de raden van bestuur is het percentage 31, in de raden van commissarissen 36 en in de raden van toezicht 40. Caroline Princen, voorzitter van de commissie, spreekt van een ‘historische stijging’. Behalve beursfondsen zijn ook universiteiten en ziekenhuizen aangesloten bij de commissie. Eind 2019 was meer dan de helft (54,7 procent) van de raden van bestuur en twee derde (66,7 procent) van de raden van commissarissen van de aangesloten organisaties eve..

