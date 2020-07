Protesteren met trekkers blijft verboden, bepaalt de rechter

De boeren van Farmers Defence Force (FDF) mogen de komende dagen in de veiligheidsregio Groningen geen landbouwvoertuigen gebruiken bij hun demonstraties. Dat heeft de rechtbank in Groningen donderdag beslist.

Groningen

FDF had een kort geding aangespannen. De veiligheidsregio besloot deze week dat boeren in Groningen geen demonstraties meer mogen houden waarbij landbouwvoertuigen worden ingezet op openbare wegen. Dit verbod geldt tot maandag 13 juli 7.00 uur. De demonstraties hebben diverse keren geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties, aldus de veiligheidsregio.

De voorzieningenrechter concludeert dat de veiligheidsregio bevoegd is om het verbod op te leggen, in het belang van de gezondheid, het verkeer en het voorkomen van wanordelijkheden. De rechter benadrukte dat het niet gaat om een absoluut verbod om te demonstreren, maar om de manier waarop dit gebeurt.

De boeren reageerden teleurgesteld. Ze vinden het verbod een aantasting van het grondrecht op demonstreren. De tractor is volgens hen het symbool van de demonstraties. ‘Zonder trekkers worden de boeren niet gehoord of gezien’, zei de advocaat van FDF.

Landbouwminister Carola Schouten gaat met experts en veeartsen in gesprek over de effecten van het verlagen van ruw eiwit in veevoer, de maatregel die de jongste protesten uitlokte. Wegens de maatschappelijke onrust en de boerenprotesten vraagt Schouten om extra advies, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. <