Ottow voorzitter van Universiteit Leiden

Leiden

De oudste universiteit van Nederland krijgt voor het eerst een vrouw als bestuursvoorzitter. Prof. mr. Annetje Ottow begint op 8 februari volgend jaar als voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Leiden. Ottow is nu hoogleraar economisch publiekrecht in Utrecht. Ze is daar bovendien vicevoorzitter van het college van bestuur van de universiteit. Verder is ze betrokken bij de Britse marktwaakhond, de Competition and Markets Authority. Ottow is in Leiden cum laude afgestudeerd in bedrijfsrecht en begon daar als advocaat. De universiteit wordt nu geleid door Carel Stolker. <