Hoe en of ventilatie kan helpen

Naar verwachting zal de WHO het advies geven om, naast de al bestaande maatregelen, binnenruimtes goed te ventileren om besmetting via kleine zwevende druppeltjes – aerosolen – tegen te gaan.

Hoe zit geventileerd Nederland erbij?

Amsterdam

Hoe is het in Nederland gesteld met de ventilatie van bijvoorbeeld kantoren, scholen, restaurants en cafés?

In veel gebouwen en kantoren is de ventilatie in orde, stelt Atze Boerstra, adviseur voor het binnenmilieu en vicevoorzitter van de REHVA, een Europese brancheorganisatie voor installatietechniek en luchtbehandeling.

Hij schat dat de luchtverversing in minimaal twintig tot dertig procent van de Nederlandse gebouwen tekortschiet. Dan wordt niet voldaan aan de eisen die zijn vastgelegd in het bouwbesluit (bouwtechnische voorschriften) of is de ventilatie om andere redenen – onderhoud, afstelling – niet optimaal.

Bij kleine en middelgrote bedrijven ontbreekt vaak een mechan..

