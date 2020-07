Kasteeltuin vol met dieren

8,5 Na een lange tijd mogen we dan eindelijk weer op pad voor deze serie over de door de ANWB geselecteerde leukste uitjes in Nederland, die we vorig jaar in de bijlage Leven zijn begonnen. Hoewel het misschien allemaal nog niet zo ongedwongen is, is het wel heerlijk om er weer een dagje op uit te kunnen met het gezin. Ons eerste uitje, na de coronasluiting, is naar het zuiden van het land; Kasteelpark Born in Limburg.